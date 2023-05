Újvidék városát megbénította az erős esőzés. A 021.rs hírportál arról számolt be, hogy a rossz idő miatt félbeszakadt a Vojvodina és a Čukarički meccse, amit a Karađorđe stadionban játszottak. Estére már valóban tarthatatlanná vált a helyzet a városban. Több jármű is elakadt a nagy vízben. Szerémséget sem kerülte el az ítéletidő. A szélsőséges felhőszakadások mellett a térség nyugati részén bőséges jégeső is esett, amit viharos szelek kísértek.