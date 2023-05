A fesztivál célja idén is az, hogy az emberek közelebb kerüljenek az egyházi zenéhez. Idén a magyar népzene kincsei mellett argentin és skandináv dallamok is felcsendülnek a rendezvény koncertjein olyan fellépők tolmácsolásában, mint Sebestyén Márta, Szokolay Dongó Balázs, Bodrogi Éva, Berecz András, Erik Rydvall, Gunnar Idenstam, a Nemzeti Énekkar, az Anima Musicae Kamarazenekar vagy a Schola Gregoriana Bratislavensis. Kecskeméten Gunnar Idenstam és Erik Rydvall a skandináv szakrális népzenék izgalmas világába kalauzolják a hallgatóságot május 24-én az orgona és a nyckelharpa segítségével. Utóbbi egy tradicionális svéd népi hangszer, hazánkban kuriózumnak számít.

Vendégelőadóként lép fel vel a svéd duóval Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész, de a művésznő hallható lesz még Szamosi Szabolcs orgonaművésszel közös produkciójában Komárnoban május 25-én, valamint Balatonbogláron május 26-án. Fellépéseit május 22-én Budapesten a Hegyvidéki Kulturális Szalonban egy beszélgetés előzi meg. A műsorvezető vele és édesanyjával, Sebestyénné Farkas Ilonával többek között azt fejtegeti majd, hogy vajon milyen hasonlóságok és különbségek, kapcsolódások és ellentétek találhatóak az egymás mellett élő két műfaj: az egyházi zene és a népzene között.

A Schola Gregoriana Bratislavensis tolmácsolásában gregorián énekek csendülnek fel a Graduale Triplexből és Graduale Novumból. A műsort Berecz András ének- és mesemondó Evezők csillaga című műsora teszi teljessé, melyben népi egyházi énekeket, archaikus népi imádságokat, zsoltárokat énekel. Műsora a megváltás útját követi a betlehemi jászoltól, kereszthalálon át a feltámadásig. Énekeit rövid, talányos, vidám mesékkel tarkítja. A produkció május 20-án Sopronban, május 21-én pedig Győrben látható.

Május 24-én a pécsi székesegyházban, egy nappal később a szegedi dómban Szokolay Dongó Balázs, Bársony Péter, Bodrogi Éva és Szokolay Ádám 2022-re megérett koprodukcióját tekintheti meg a publikum. Fohász című új, közös projektjük Szokolay Dongó Balázs legújabb kompozícióit veszi alapul, melyben magyar népénekek, középkori egyházi melódiák és saját dallamok kerülnek fókuszba.

Békéscsabán május 23-án többek között a Nemzeti Énekkar és az Anima Musicae Kamarazenekar előadásában a Misatango néven híressé vált mű hallható, amit több mint 15 évvel ezelőtt írt Martin Palmerí argentin zeneszerző. A mű érdekessége, hogy az egész világot bejárta, a mai napig egyre több helyen adják elő, izgalmas hangzása már a Vatikán falain belül is sikert aratott. A Szent Efrén férfikar és a Muzsikás együttes is fellép a különleges helyszíneken rendezett, egyházzenéhez kapcsolódó népzenei programsorozatban - olvasható a Filharmónia közleményében.