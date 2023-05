A szakma szeretete és elhivatottság kellett a sikerhez 2 órája

Szentesi iskola adta az ország legjobb kertészét

A szakma élvonalában a szentesi „mezgések”: a Bartha kertészeti technikum két diákja is az ország legjobb 5 kertésze közé került, Lázár Valéria pedig az első helyet is elhozta a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. A sikerhez az alapos felkészülés mellett a szakma szeretete is kellett.

A Szakma Sztár Versenyen vehette az első díjat Lázár Valéria. Fotó: Bartha János Technikum

A kitartó felkészülés, a szakmai munka, a tanár és a diákok összehangolt tevékenysége hozta meg a sikert. Ez nemcsak a diákunk, a felkészítő tanára és a szakmai csapatunk, hanem az intézményünk sikere is. Szeretnénk Lázár Valéria példáján keresztül megmutatni, hogy a kertész szakmában is lehet magas szintű eredményt elérni, hiszen szükség van a fiatal szakemberekre – emelte ki Monoki Mariann, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. A technikum vezetője igazán nem panaszkodhat a diákjai az idei Szakma Kiváló Tanulója Versenyen nyújtott teljesítményére: a februári, Gödöllőn rendezett első forduló után két tanulójuk, Debreczeni Anita és Lázár Valéria is továbbjutott a legjobb 15 közé. A péceli második kör után kiderült, Anita az országos versenyen ötödikként zárt, míg Valéria az első három hely valamelyikét szerezte meg. Azt, hogy végül ő lett a kertész szakma legjobbja, a Szakma Sztár versenyen hirdették ki. A Bartha 11.-es diákja a versenyről elmondta, nem találta nehéznek a feladatokat, mert alaposan felkészültek a versenyre. Az elméleti és gyakorlati feladatok mellett egy portfóliót is el kellett készítenie: ennek során egy növény fenológiai fázisait kellett végigkísérni. – A görögdinnyét választottam, mivel tavaly termesztettünk dinnyét, így a családom is be tudott segíteni a portfólióban. Azt gondolom, hogy attól válik valaki jó kertésszé, hogy szereti a szakmáját és elhivatott benne – mondta el az ország legjobb kertész tanulója. Jó volt együtt dolgozni a diákokkal, inspiráló volt a közös munka. Egy pedagógusnak nagy élmény megélni ezt az örömet és az oda vezető utat. Az ilyen sikerélményekből töltekezünk mi is a következő időszakokban – összegzett a lányok felkészítője, Sinka Jánosné.

