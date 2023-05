A móravárosi egyházközség életében már hagyomány, hogy az ápolók, a mentők és a tűzoltók napjához kötődően szentmisét mutat be Fazakas Attila plébános, aki a szervezetek, intézmények dolgozóit és járműveit is megáldja ilyenkor. Így történt ez most vasárnap is, azonban ezúttal a mentők és a tűzoltók nem külön-külön szentmisén, hanem együtt ünnepeltek.