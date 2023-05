A falunap egyszerre nyújt kikapcsolódást, szórakozást, lehetőséget a találkozásra a régi barátoknak, rokonoknak

– foglalta össze a lényeget Csókási Csaba, a földeáki Szárazér néptáncegyüttes vezetője a szombati falunapon. A tánccsoport a makói Magán Zeneiskola kihelyezett tagozatának már végzett táncosaiból áll, és a mostani növendékekkel együtt természetesen fel is lépett a falunapi forgatag színpadán.

A műsorban az évzáró gálára összeállt repertoárt mutattuk be, amiben egyebek közt gyermekjáték és polgári tánc, szilágysági és sárközi összeállítás szerepelt

– mondta.

A földeáki falunapot idén három év szünet után tartották meg. A helyszín a templom előtti főtér és környéke volt, a program pedig a szokásosnál rövidebb: csupán egy délutánt és estét szántak rá. A gyerekeket többek között ugrálóvár, kisvonat és mesekert várta, de megtartották a szokásos kirakodóvásárt is. A nagyszínpadon helyi és környékbeli művészeti csoportok, bemutatót tartó sportegyesületek váltották egymást, de a jó hangulat kedvéért olyan ismert művészeket is meghívtak, mint Leblanc Győző, a Unique együttes és Kovács Áron. A nap tűzzsonglőr show-val és utcabállal zárult.

A község polgármestere, Hajnal Gábor azt mondta, most először fesztiváljellegű programot állítottak össze. Ezúttal protokolláris rendezvény, azaz ünnepi testületi ülés nem volt, mert most senki nem kapott helyi kitüntetést, és éppen nagyberuházás átadását sem ünnepelték – bár kisebbek voltak szép számmal az idei évben is.

Korábban a rózsalakodalmat is a falunap idején tartottuk meg. Néhány éve ezt a két eseményt szétválasztottuk, hiszen a rózsalakodalom eredetileg nem pünkösdi, hanem aratóünnep volt

– jegyezte meg.

Ám mint kiderült, szervezési problémák miatt idén ez várhatóan el is marad.