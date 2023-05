Benkő Zsolt, Hódmezővásárhely külterületekért felelős önkormányzati képviselője a Szentesi út mentén élő tanyai embereket látogatta meg május 1-jén. A Johannita Segítő Szolgálatnak köszönhetően tartós élelmiszereket is vitt. Benkő Zsolt Tegehalmon pedig felkereste az Iskola emlékművet is, melyet tavaly avattak a volt diákok. Az emlékművön az egykori pedagógusok és diákok névsora is olvasható. A múlt héten a Kapcsolat Központnak és a Kagylóhéj Család és Gyermekjóléti Központnak is adott át adományt, hogy segítsék az intézményt felkereső családokat.