Térdig érő fűre panaszkodnak a Tarján városrész lakói, akik közül többen már azon gondolkoznak, hogy saját maguk ragadnak gépet és vágják le a jelentősen megnőtt zöldet. Lapunkat azzal a panasszal keresték meg, hogy a Zöldfa utca – Szilléri sor – Sás utca környékén régen látták a fűnyírókat, miközben a múlt hét során a Zápor-tónál megtörtént a tereprendezés, a környék másik fele azonban kimaradt. Úgy vélik, ez azért történt így, mert a tónál majálist rendezett vasárnap a város, így csak arra a területre koncentráltak, a többi utca és park nem számított.

Mint mondták, a kisebb testű kutyák simán "elvesznek" a fűben, olyan nagyra nőtt már az. De nem is szívesen engedik bele a "fűtengerbe" a kedvenceket, mert attól tartanak, hogy ott összeszednek valamit, például néhány kullancsot.

A panasz kapcsán megkerestük a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t is. Levelünkre Pálfi Viktor, a társaság közterület-fenntartási divízióvezetője válaszolt, aki azt írta, hogy az említett terület második körös fűnyírását épp a megkeresésünk napján, vagyis szerdán végzik el. Beszámolt arról is, hogy kategória besorolástól függően a második-ötödik körnél tartanak a 3 millió négyzetméternyi gyepterület nyírásában, a munkálatokat március 12-én kezdték meg. Kiemelte, a városban 10 önjáró nagygép és 49 kézi fűnyíró dolgozik túlórában, hétvégén is.