Tilos lesz a parkolás az új parkolóövezetben? Elszállítják az autónkat, miközben fizetünk a parkolásért?

– ezek a kérdések fogalmazódtak meg több, a Móra utcában és a környező utcákban élő olvasónkban is. Lapunknak ugyanis arról számoltak be, hogy a móravárosi utcákban olyan helyekre tett ki a város megállni tilos táblát, ahol egyébként parkolóhely van, melynek használatáért fizetni kell júliustól.

Fotó: Karnok Csaba

Úgy tudják, hogy a megállni tilos szabály is júliustól lesz ott érvényben, és ha azt valaki megszegi, annak elszállítják az autóját. Olvasóink szerint ugyanakkor érthetetlen, hogy a megállni tilos tábla közelébe egy másik táblát is kihelyeztek, ami arra figyelmeztet, hogy fizetős parkolóövezet. Mint mondták, tanácstalanul állnak a helyzet előtt, mert nem tudják, hogy júliustól parkolhatnak-e ott, ha fizetnek, vagy hiába a parkolójegy, elviszik a járműveket, mert a parkolóhelyek használata tilos.

Jelezték, a helyzet értelmezéséhez a Szegedi Közlekedési Társaság Parkolási üzletágánál (SZEPARK) kértek segítséget, azonban hiába, mert ott sem tudták megmondani, hogy hogyan kell értelmezni a táblákat, azokat ugyanis nem ők, hanem a város helyezte ki. Csupán annyi tájékoztatást kaptak olvasóink, hogy júliustól fizetni kell Móravárosban több utcában is a parkolásért.

A közlekedési társaságot lapunk is megkereste írásban, válasz azonban nem érkezett, ugyanakkor a város részéről kaptunk választ ugyanarra a megkeresésre. Az önkormányzat azt írta, hogy a közgyűlés döntése értelmében július 1-jétől kibővül a városi fizetőparkolási rendszer, ez érinti a Móra utcának a Faragó utca és Moszkvai körút közötti szakaszát is, amely kék parkolási zóna lesz. Jelezték, a parkolási zóna bővítésével párhuzamosan új, a szakmai előírásoknak és szabályoknak mindenben megfelelő forgalmi rendet vezetnek be, ez a Móra utcát is érinti.

Közölték, a közutak adottságainak figyelembe vételével úgy tervezték meg az új forgalmi rendet, hogy a közúton szabályosan parkoló autók mellett biztosított legyen a közúti forgalom, ezért tiltott a várakozás az érintett közutak egyik oldalán. Hozzátették, értelemszerűen a parkolási zóna területére a fizetőparkolás szabályai vonatkoznak, az ingatlanok útcsatlakozásain történő várakozásra pedig a KRESZ az irányadó.