A szervező gyors becslése szerint több mint ötszáz motoros jött össze az egyébként családias hangulatú rendezvényre, amire sokan gyerekkel, kutyával érkeztek. Eljöttek gyógyult gyerekek is családjukkal.

Piros szív alakú lufival és egy nagy átlátszó persellyel jártak körbe az alapítvány munkatársai, akik régi jó ismerősként köszöntöttek sok motorost. Erdős Anita alapítványi ügyvivő, aki akkor még nem tudta, mennyi pénz gyűlik majd össze a rendezvény végén, elmondta, hogy betegőrző monitort szereznek be a befolyt összegből. Végül nagy örömükre három készüléket is tudnak vásárolni a motorosoknak köszönhetően, pedig a kitűzött cél egy darab eszköz volt. A figyelemfelkeltő jótékony motoros felvonulás egész Szegedet körbejárta rendőri felvezetés mellett, majd aki lemaradt az adományozásról, megtehette a végállomáson, a Gyermekklinika előtt is.