Az önkormányzat fel is jelentette, de transzparencia ide, átláthatóság oda, erről Márki-Zay Péter polgármester nem tájékoztatta a nyilvánosságot.

Állítólag nem is létezett a pályázat

A Hódpress nevű, az adófizetők pénzéből fenntartott portál 2021. november 17-i cikkét idézte Tatár Zoltán volt jegyző a legújabb posztjában. A közgyűlés akkor döntött úgy, hogy jelentkezik a Greenfield pályázatra, hogy korszerűsítsék a polgármesteri hivatalt, felújíthassák az Andrássy úti homlokzatok többségét és elektromos buszokból álló flottát is vásároltak volna. A Hódtermál projekt kiszélesítését is megcélozták. A beruházás 11 milliárd forintba került volna. Állítólag 80százalákot előre utalt volna az Európai Unió, a maradékot fél éven belül. Szabó János azóta távozott alpolgármester akkor azzal érvelt, hogy hasonló fejlesztési pénzt Porto, Bruges és Stockholm is kapott már.

Tatár Zoltán a közösségi oldalán leírta, egy évvel később Kis Andrea, aki akkor még szintén alpolgármester volt, a közgyűlésen rákérdezett, hogy áll a Greenfield-projekt, de Márki-Zay Péter polgármester ekkor már abban sem volt biztos, hogy Greenfield vagy ELENA a pályázat neve.

Főtanácsadóként alkalmazták a szélhámost

– Már 2022 január vége óta tudták a városházán, hogy az egész projekt mögött egy indiai születésű szélhámos állt. Ekkor tett ugyanis polgármester büntető feljelentést az ügyben. A férfi 2021 augusztusában ajánlotta fel a szolgálatait. Egy európai uniós biztossal fennálló munkakapcsolatára hivatkozva közvetlen uniós forrás megszerzését ígérte az önkormányzatnak. A polgármesteri kabinet akkori fejlesztési referense és Szabó János akkori alpolgármester konkretizálták a feladatait, majd megbízási szerződéssel alkalmazta őt az önkormányzat 2021. október 1-től, havi 100 ezer forint díjazásért – tudatta a posztjában Tatár Zoltán.

Állítólag a projektben résztvevő köztisztviselők szakmai önéletrajzát és az önkormányzat teljes gépjármű-állományára vonatkozó adatokat is összegyűjtötték és átadták az indiainak. A férfi 2022. január 4-étől önkormányzati főtanácsadói beosztásba került, köztisztviselői illetménye havi bruttó 300 ezer forint volt.

Nem tudni, mi lett az adatok sora

– Az önkormányzat munkatársai 2022 január közepén fogtak gyanút, megkeresték a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt, amelynek válaszából kiderült, hogy minden bizonnyal csalás történt. Az indiai férfi közszolgálati jogviszonyát 2022. január 24-én megszüntették, ekkor azonban már nem volt elérhető. Az ügyben 2022. február 1-én tett feljelentést Márki-Zay Péter polgármester, csalás gyanúja miatt. Az ügy további fejleménye, hogy a férfi megjelent a 2022. május elsejei városi rendezvényen, ahol – információim szerint – megpróbálta polgármestert a feljelentés visszavonására rávenni. Számomra a mai napig kérdés, hogy az indiai férfi mit szeretett volna a hivatalban, a szerény fizetést kicsalni, vagy információkat szerezni, „kémkedni”. A feljelentés további sorsáról, az eljárás állásáról nincs információm és arról sem, hogy a neki átadott adatoknak mi lett a sorsa – írta Tatár Zoltán.