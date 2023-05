Úgy tűnik, az energiához hasonlóan Csongrádon az iskola sem vész el, csak átalakul: az egykori Domokos Rókus, majd Síp utcai iskola tizenöt évvel bezárása után újra élettel telik meg. A mintegy 2 és fél milliárd forintból teljesen felújított épületben fegyvergyártó technikusokat képeznek majd.

Az új intézmény ünnepélyes átadóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere kiemelte, a magyar haderő „átfegyverzése”, a hátteret biztosító hadiipar és a hadsereg szervezeti átalakítása terén is komoly lépéseket tettek, a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ átadásával pedig ennek a láncnak egy nagyon fontos szemét illesztették a helyére. Az itt végző diákok szakmájuk magas színvonalú elsajátítása mellett egy szellemiséget is nyernek, bajtársiasságot is tanulnak, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.