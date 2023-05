A CWUR legfrissebb felsőoktatási toplistája május 15-én jelent meg, az oktatói és kutatói kiválóság szerint a legjobb magyar helyezést érte el a Tisza-parti universitas, a rangsorban a 197. helyen áll. A lista készítői idén több mint húszezer felsőoktatási intézményt vizsgáltak, a mért egyetemek legjobb 3,5 százalékába tartozik az SZTE. A kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ezzel az eredménnyel hazai viszonylatban a legjobb háromban kapott helyet.

A CWUR idei listája 7 szempont szerint rangsorolta az egyetemeket, az oktatás minősége, a végzett hallgatók elhelyezkedése, az oktatók és kutatók kiválósága, az idézési arány, a szabadalmak és a publikációk száma alapján. A kétezres listára a magyar egyetemek közül 6 került be. A nemzetközi rangsorban olyan, világszinten ugyancsak elismert egyetemek között szerepel az SZTE, mint például az olasz Rome Tre University vagy a lengyel Warsaw University of Technology. A rangsor élén három amerikai egyetem áll: a Harvard University, a Massachusetts Institute of Technology és a Stanford University.

Képalá: A Center for World University Rankings ranglistáján hazai viszonylatban a legjobb háromban kapott helyet a szegedi egyetem. Archív fotó: