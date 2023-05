Hiába kéri az algyői önkormányzat hosszú hónapok óta, nem kapja vissza vagyonkezelésbe a Szegedi Tankerületi Központtól azt a sportcsarnokot, amit több mint 10 évvel ezelőtt a település épített, és amelynek a hőellátásáról a mai napig az önkormányzat gondoskodik. Molnár Áron polgármester sok-sok levélváltáson túl van már, sőt személyesen is járt a központban, hogy kezeljék a helyzetet, de nem jutnak előrébb.

Amikor évekkel ezelőtt át kellett adni az épület vagyonkezelését, akkor fel sem merült bennünk, hogy ilyen probléma lehet, olyan jó volt a kapcsolat az iskola és az önkormányzat között. Azonban mióta igazgatóváltás történt, mindez megszakadt, másfél éve folyamatosan vita van a hőszolgáltatási díj kapcsán. Látva, hogy a tankerületnek milyen gondot okoz az épület fűtése és a díj rendezése, azt javasoltam, hogy az önkormányzat visszaveszi vagyonkezelésbe a tornacsarnokot, csökkentve így a kiadásaikat

– avatott be a településvezető.

Természetesen mindezt úgy tennék, hogy továbbra is biztosítanák a csarnok használati lehetőségét az iskola számára. Elutasítást kaptak többször is, így más lehetőséget kerestek arra, hogy a település is használni tudja a csarnokot.

A vagyonkezelési szerződés tartalmaz olyan részt, miszerint külön megállapodást kellett volna készítenünk a hasznosításra vonatkozóan korábban. Erre hivatkozva kértük, hogy kössünk egy ilyen megállapodást, így azokban az időszakokban, amelyek köznevelési feladatokkal nem érintettek, használni tudnánk az épületet. Tehát hétköznapokon 17 és 22 óra között, valamint hétvégén és tanszünetekben 8 és 22 óra között

– részletezte Molnár Áron.

Ismét elutasítást kaptak. Így a vagyonkezelés visszaszerzéséért küzdenek tovább, már csak azért is, mert az FKSE Algyő-vel, vagyis a helyi kézilabdaegyesülettel felmondta az iskola a 11 éve érvényben lévő együttműködést. Azt egyelőre nem tudni, hogy június 15-től csak a sportiskolai szerződés szűnik-e meg, vagy a délutáni edzéseket és a hétvégi meccseket sem tarthatják meg a jövőben a csarnokban, ahol jelenleg 169 gyermek sportoltatásáról gondoskodik az egyesület.

Az ügyben megkerestük Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgatót is, aki válaszlevelében azt írta, hogy a központ nem látja indokoltnak a szerződés megváltoztatását, mivel így tudja biztosítani a tanulók testnevelési és sportolási lehetőségeit.