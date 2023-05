Az önkormányzat "közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről” szóló, 2022. május 20-ától hatályos rendelete kimondja, a fű magassága nem haladhatja meg a termőföld felső síkjától számított 15 centimétert. Ezt a szabályt most nagyon könnyű megszegni, tekintettel arra, hogy az időjárás hatására a fű úgy nő, mintha húznák.

Szikáncson néhány napja a településrész képviselője, Benkő Zsolt a volt iskola udvarán leült a fűbe és alig látszott ki belőle. Kérte, az önkormányzat gondoskodjon a saját ingatlanjai kerítésen belüli rendben tartásáról is.

Máshol, közterületeken is előfordul, hogy az önkormányzat többször 15 centisen hagyja a füvet napokra. Erről gyakran látni fotókat a közösségi oldalon.

– Nem szoktam méricskélni a füvet, akkor nyírom, amikor úgy látom, hogy itt az ideje és az időjárás is olyan. Van, hogy 20-25 centis, mert esik az eső, és nem tudom levágni. Akkor majd idejön az önkormányzat, leméri és megbüntet? Ne vicceljünk már! – mondta egy éppen füvet vágó férfi a Damjanich utcában.

Gyöngyösi Ferenc alpolgármester azt mondta, nem centivel járják a közterület-felügyelők a várost.

– Soha nem büntettünk meg ezért senkit. Ha már térdig ér valahol a fű, akkor a közterület-felügyelők bedobnak egy felszólítást, pár nap múlva visszamennek és ellenőrzik. Az elhagyatott házaknál, ha a tulajdonos nem fellelhető, az önkormányzat vágja le a füvet. Szociális fűvágásaink is vannak, és a városban vannak civil csoportok is, akik segítenek az időseknek – mondta az alpolgármester. A közterületeken igyekeznek háromhetente mindenhol rendbe tenni a zöldfelületet, a brigádjuk 4-szer 3 fős. Ha szükséges, külsős cégek segítségét is igénybe veszik, erre keretszerződésük van. Kérdésünkre, hogy miért kell ez a 15 centis szabály a rendeletbe, azt mondta, ha a rendelet legközelebb módosításra szorul, akkor mérlegelik, hogy kivegyék-e a fű magasságbeli tűréshatárát.