Kuala Lumpurból, Svájcból és Olaszországból is érkeztek professzorok a 11. alkalommal megszervezett nemzetközi Szegedi Rhinológiai Napok (SZERINA) nevű cadaver dissection kurzusra, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája és Idegsebészeti Klinikája szervezett az Anatómiai Intézetben – derült ki az egyetem beszámolójából. A nemzetközi esemény fókuszában a fül-orr-gégészeti és koponyaalapi sebészet állt. Az első napok az elülső és középső koponyaalapot érintő műtétekről szóltak, amelyeket orron keresztül, az endoszkópos sebészi technológia és az orvosi képalkotás módszereit alkalmazva is el tudják ma már végezni. A program folytatásában a fül, a fül mögötti és a hátsó koponyaalap megnyitással is foglalkoztak a szakemberek. Nem csak elméletben, gyakorlatban is elvégezték ezeket a beavatkozásokat.