A fény központi szerepet játszik az életünkben. A legalapvetőbb szinten, a fotoszintézisen keresztül a fény maga az élet eredete. A fény napján ünnepeljük a fény szerepét a tudományban, a kultúrában, a művészetben, a fenntartható fejlődésben, valamint számos szerteágazó területen, mint például az orvostudományban, a kommunikációban és az energiában. Szóval a fény tulajdonképpen tényleg az életet jelenti.

A fény napját természetesen megünnepelték az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézetben is, ahol pénteken délután 5 órától estig várták a látogatókat, akikből akadt bőven, ahogy az ELI minden egyes ilyen rendezvényénél. A kutatók most is kitettek magukért, több pultnál is várták az érdeklődőket, különféle, fénnyel kapcsolatos kísérletekkel, vagy éppen bemutatókkal. Most sem maradhatott el a VR szemüveg, ami előtt már a rendezvény elején sokan álltak sorba. De a lézervédelmi szemüveg is nagyon sikeres volt, ott meg lehetett tudni, hogy nem szabad csak úgy belenézegetni mindenféle fényekbe, mert az akár veszélyes is lehet.