Magyartés. Tovább szépül a környék: a Virágszínvonalasabb Szentesért pályázaton nyert vásárlási utalványból magnóliafákat vásároltak a helyi civilek, amiket nemrég el is ültettek a magyartési parkban. A település virágosítása ezt követően is folytatódik, már a helyi képviselő által felajánlott begóniákat is kiültették.