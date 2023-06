Úgyhogy most nem láttunk több százezer forintért régiségeket, vagy mondjuk retro járműveket elkelni, de egyvalami az mindig örök a vásárokon és a piacokon: a lángos. Ballagás ide, ballagás oda, a lángososoknál most is sorba kellett állni, ha valaki megéhezett korán reggel.

Meglepő egyébként, de a viszonylag megfizethető dolgok között még mindig sláger a mobiltelefon. De nem a mostani modern, hanem a régi, már kissé leharcolt nyomógombos készülékek. Egy pár hete is láttam, hogy valaki többet is vett belőle, és most is találkozunk ilyen emberrel. Nyilatkozni nem akart, de annyit azért elmondott, hogy gyűjtő, és az a hobbija, hogy rendbe teszi a több 10 éves telefonokat, amelyek egy része egyébként még tökéletesen működik. Szóval a lényeg, hogy a következő, vagyis inkább az azt követő vásáron már lesz komoly kereslet is, nem csak választék.