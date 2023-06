Közleményt adott ki Hódmezvásárhely jegyzője a május végi közgyűlésen kirobbant ügyben. Angyal Zsolt szerint munkahelyi konfliktus történt, nem szexuális zaklatás. Az MZP1G oldal szerkesztője nem lepődött meg ezen, szerinte borítékolható volt, hogy az érintett nem mert a „kenyéradó gazda” ellen vallani.

Mint lapunk is beszámolt róla, az MZP1G nevű kiszivárogtató oldal bejegyzésére kérdezett rá Bálint Gabriella önkormányzati képviselő a május végi közgyűlésen. Ott azt írták, hogy a polgármester köreihez tartozó, név szerint megemlített egyik képviselő szexuális zaklatást követett el, beletúrt egy hivatali dolgozó hajába. Az érintett képviselő a nyílt ülésen, amit az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán élőben közvetítettek, a szexuális zaklatást tagadta, de a hajsimítást nem, azt „atyai mozdulatnak” nevezte.

A meggyanúsított képviselő szerint ez atyai mozdulat volt

– Egy hivatalos levelet kellett megfogalmaznom, az illető hölgy segített ebben. Elküldte e-mailben, de nekem nem tetszett. Bejöttem a hivatalba, hogy kijavítsuk. Mivel tapintatos vagyok, úgy gondoltam, hogy nem a nagy nyilvánosság előtt akarok a hibákról beszélni, ezért becsuktam az ajtót. Melléültem a számítógép elé. Amikor elkészültünk, tettem egy kedveskedő atyai mozdulatot. Ennyi történt. A hölgy elhúzódott, de nem szólt semmit különösebben. Ha ez feljelentést ér, tegyék meg. A hölgy soha nem mondta, hogy ez szexuális zaklatás lenne, csak azt, hogy kellemetlen volt neki ez a mozdulat – hangzott el a közgyűlésen.

Nincs nyoma a hivatalban a feljegyzésnek

Angyal Zsolt, Hódmezővásárhely jegyzője vizsgálatot ígért, aminek hétfőn késő délután adta közzé az eredményét.

– A közösségi médiában, a sajtóban és a közgyűlésen is szóba került 3 évvel ezelőtti „munkahelyi incidens” ügyében ígéretemnek megfelelően, mint a hivatal vezetője vizsgálatot folytattam le. A feleket külön-külön meghallgattam és megállapítottam, hogy arra a kérdésre, történt-e szexuális zaklatás, egyértelmű nemmel válaszoltak. Jelen esetben természetesen az érintett köztisztviselő nyilatkozata a mérvadó, aki sem 3 évvel ezelőtt, sem most nem ítélte meg úgy, hogy egy munkahelyi konfliktuson kívül bármi olyan esemény történt volna, ami részéről bármilyen eljárás kezdeményezését vonná maga után. A vizsgálatot ezzel lezártnak tekintem. A közösségi médiában megjelent és részemre is névtelenül megküldött 3 évvel ezelőtti vezető feljegyzésnek a hivatal iktató-rendszerében nyoma nincs, azzal kapcsolatban a hivatal akkori vezetője semmilyen vizsgálatot nem folytatott le. A feljegyzés harmadik személy elmondása alapján, a felek meghallgatása nélkül készült – fogalmazott a közleményben Angyal Zsolt és az ügyben mindenkitől önmérsékletet kért és azt, hogy az általa megállapított vizsgálat eredményeire hagyatkozzanak.

Tudta, hogy nem vall a kenyéradó gazda ellen

A vizsgálat kimenetelét az MZP1G oldal készítője sem hagyta szó nélkül.

Bizony nem rágtuk tövig a körmünket az izgalomtól a vizsgálat eredményét várva. Pontosan lehetett tudni, hogy az egzisztenciálisan kiszolgáltatott érintett nem fog a kenyéradó gazda ellen vallani. Ezen döntését természetesen elfogadjuk és tudomásul vesszük, valamint ezúton is kívánunk neki lelki megnyugvást. Az üggyel kapcsolatos álláspontját mindenki elmondta már, a teljes igazság pedig talán soha sem derül ki. Azt is tudjuk, hogy nincs abszolút igazság. Minden esetre a kedves olvasók megalapozott véleményt alkothattak ezen ügy alapján is a polgármesteri hivatalban uralkodó viszonyokról. Ez nem igényel további kommentárt. A leleplező munkánkat pedig folytatjuk, a fenyegetésektől nem ijedünk meg

– írta a poszt szerzője.