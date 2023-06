A díjátadó gálaműsoron idén Nagy Csillag Róza hegedűművész – aki maga is egykor a Higgy magadban és kinyílik a világ! pályázat támogatottja –, Kiss Viktória színésznő és Náray Erika színművész is fellépett, utóbbinak még a közönséget is sikerült megénekeltetnie.

Az izgalmak fokozása után a kiírás végeredményét is kihirdették, 9 elismerő oklevél, 6 bronz és 9 ezüst minősítésű pályázat mellett átadták a két „aranyos” fődíjat: idén a csongrádi Puskás Szilvia Erzsébet és a szentesi Tomcsányi Péter pályázatát találták a legjobbnak.

Érdekesség, hogy mindkét győztes a csongrádi Batsányi János Gimnázium diákja: Szilvia fitkid-bajnok és programozó, emellett zongorázik, rajzol és fest is; Péter pedig biológia-kémia szakos, de tehetséges zongorista, hegedűs és orgonista is.

A legeredményesebb iskola az AASZC Bartha János Technikum lett, míg a legjobb segítő tanár címet Szvetnyik Melinda, a HSZC Boros Sámuel Technikum pedagógusa kapta.