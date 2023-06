A Csongrád-Csanád vármegyei Kormányhivatal kérésére szerepelt a legutóbbi közgyűlés napirendjén az FBH-Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő vásárhelyi hulladékudvar beszámolója. Tavaly november 2-án nyitotta meg kapuját a Szentesi úton, az állatvásártér helyén. A telepen veszélyes és nem veszélyes hulladékot gyűjtenek. Azok a lakosok, akik a cég közszolgáltatási területén lévő települések bármelyikén érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást, amivel tavaly jellemzően Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas lakossága élt.

A telephely 1212 négyzetméteres, hogy illetéktelenek ne vigyenek be-, illetve ki onnan semmit, ezért kerítéssel is körbekerítették. Riasztóval és térfigyelő kamerával is felszerelték, megoldott a térvilágítása is.

A különféle, szétválogatott hulladékokat, típusonként, külön, zárható és feliratkozott fémkonténerekben, vagy hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik egy betonozott területen, így a hulladék nem kerül kapcsolatba a környezettel

– olvasható a cég beszámolójában.

A veszélyes hulladékokat 2 darab, egyenként 36 négyzetméteres tárolóban gyűjtik. Ha megtelnek a konténerek, a nem veszélyes hulladékokat a cég a saját járművével szállítja el, a veszélyes hulladékot tartalmazó konténerek elvitelét pedig a megfelelő engedélyekkel rendelkező alvállalkozóra bízzák.

Tavaly, a nyitástól számított 2 hónap alatt összesen 162 ezer 772 kilogramm hulladékot vittek ki a lakosok a hulladékudvarba, idén, az első negyedévben 227 ezer 913 kilogrammot, mennyiségben vezet az inert, a lom, az elektronikai hulladék, a gumiabroncs és a zöldhulladék, de rengeteg síküveget is visznek ki az emberek.