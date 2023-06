Mint mesélte, amikor korábban egyszer Békési Gábor, a Dreher vezérigazgatója meghívására gyárlátogatáson vett részt, az ott hallott családtörténet alapján biztos volt benne, hogy ez regényt érdemel. Ez a dinasztia ugyanis az 1800-as évektől kezdődően mindent túlélt a napoleoni háborúktól a két világháborúig. A Dreher-szimfónia 1796-tól 1948-ig, vagyis az államosításig követi nyomon a család életét. Bemutatja, hogy a hozományból létrehozott kis sörfőzdéből hogyan lett nemzetközi cég.

– Bár a műfaja családregény, legalább ennyire üzleti regény is. De van benne női szál és egy kis kultúrtörténeti utazás is – foglalta össze az író, aki szerint a könyv több dolgot is tanít. Egyrészt hogy legyen álmod, és hogy ami rajtad múlik, az ne rajtad múljon. De tanulsága az is, hogy van, amit el kell tudni engedni a múltból és van, amit tovább kell vinni és persze az is, hogy a vállalatirányítás mindig csapatmunka.