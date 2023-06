A júniusi Ásotthalmi Hírmondó harmadik oldalán a hírek között jelent meg a cím nélküli rövidhír, ami arról tájékoztatja az olvasókat, hogy az idei költségvetési évben a képviselő-testület úgy döntött, nem helyezi üzem alá a strandfürdőt. Azaz idén nyáron nem nyit ki. Azt írják továbbá, hogy a komplexum ugyan több felújításon már túl van, a maradéktalanul színvonalas és gazdaságos üzemeléshez viszont jelentős saját forrást kellene biztosítani. Így a költségvetési kockázatot a rezsiválság miatt minimalizálni szükséges, amely miatt a polgármester idei zárva tartásra tett javaslatát a testület egyhangúlag támogatta.

Idén nyáron nem nyit ki, nincs rá pénz. Az ásotthalmi strand épületének környékét az elhagyatott épületekre jellemző szomorú hangulat járja át. Fotó: Karnok Csaba

Tavaly nyáron még vidám riportban számoltunk be arról, hogy két év kényszerszünet után jelentős pályázati forrásból újult meg az egyébként népszerű intézmény. A koronavírus-járvány és a felújítás miatt 2020-ban és 21-ben a fürdő zárva volt. Tavaly közel 40 millió forintból, két pályázati forrás és önkormányzati önerő felhasználásával megújulva, új funkciókkal bővülve nyitott meg a Homokháti Strand. A LEADER (az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része) forrásból az elektromos hálózat, a kis- és nagymedence, a büféterasz, valamint a játszótér fejlesztésére került sor. Bővültek a szolgáltatások: van dézsafürdő és szauna. Dézsafürdő még most is van, de már nem lehet használni. A strand épületének környékét az elhagyatott épületekre jellemző szomorú hangulat járja át.

Papp Renáta polgármester is szomorú, de nincs mit tenni, ha egyszerűen nincs pénz a strandra.

Ez egy önerős tevékenysége a költségvetésnek, azaz nem feladatunk a strand üzemeltetése, ezért idén nem terveztünk forrást erre a célra. De szeretjük a strandunkat és a jövőbeni fejlesztése érdekében igyekszünk további pályázati fejlesztéseket megragadni, és a gazdaságosság irányába elmozdítani az üzemeltetést akadályozó tényezőket

– magyarázta. Az energetikai felújítás például még várat magára. Az áramszámla brutális, hiszen a vízforgató-szivattyúk akkor is mennek, ha épp nincs vendég a fürdőben.

Fotó: Karnok Csaba

Nem marad vizes programok nélkül Ásotthalom: nyári táborainkban lesz úszótábor és úszósuli is, amit a mórahalmi sportuszodában rendezünk

– tette hozzá a polgármester.