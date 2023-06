Pályaorientációs élménynapot tartottak kedden a Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolában. A rendezvényen az iskolában oktatott szakmák, az intézménnyel kapcsolatban álló gyakorlati képzőhelyek és a szakmai partnerek megismerésére is volt lehetőség játékos feladatok segítségével.

Az esemény nyitott volt az általános iskolák számára. Főleg felső tagozatos diákokat vártunk, de a mostani kilencedikeseknek, a szakma iránt érdeklődő érettségizőknek és a felnőtteknek is, akik december-januárban tudnak képzést választani, érdekes lehetett a program

– mondta el Nemes-Nagy Katalin Erika intézményvezető. Hozzátette: az iskolában azoknak is lehetőségük van továbbtanulni, akik 16 éves korukig nem fejezték be az általános iskolát. A Dobbantó Program, amely őket támogatja, szintén bemutatkozott a rendezvényen, ahol egyébként hat szakmában és több résszakmában az iskola 15 duális partnere állított ki. Ki lehetett próbálni, milyen munkákat végez egy szociális ápoló, egy kertész vagy éppen egy asztalos, de meg lehetett ismerkedni a gyermek- és ifjúsági felügyelő, szobafestő, épület- és szerkezetlakatos és a divatszabó szakmákkal is.