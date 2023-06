– Köszönöm a sok lemondást, amivel ezeket a kiváló eredményeket el tudtátok érni. Mert a tehetség kevés, a sikerhez szorgalom is kell – hangsúlyozta a díjátadón Bedő Tamás. Csongrád polgármestere hozzátette, a diákok mellett a szülőknek is jár a köszönet, akik szabadidejükből és az anyagiakból is áldoztak azért, hogy több legyen a gyermekükből, és köszönet illeti a pedagógusokat is, akik nem csak az órák keretei között, de azon túl is odafigyelnek rájuk.