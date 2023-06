– Azért különösen elismerésre méltó a kiemelkedő diákok teljesítménye, mert a 21. század soha korábban nem ismert kihívások elé állítja a tanulókat is, hiszen éppen az elmélyült munka most a legnehezebb. Holott a tehetség sikerré formálásához extrém fókuszált figyelem és elmélyülés szükséges – mondta köszöntőjében Asztalos Kata, a Mathias Corvinus Collegium képviseleti vezetője, a Tankerületi Büszkesége Díj szakmai bírálóinak egyike. Hozzátette: a most díjazott tanulók a sok kihívás közepette, pedagógusaik és tanáraik támogatásával sikerre vitték tehetségüket. A döntés évről-évre nehezebb; a pályázatokban egyre több felsőfokú nyelvvizsgával, egyre több kiváló regionális, országos, sőt, nemzetközi eredménnyel találkoznak.

A kiválasztott tizenhárom

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ ismét tanulmányaiban, sportban, művészeti tevékenységben, vagy társadalmi szerepvállalásban jeleskedő tanulókat jutalmazott. A megszólított oktatási intézmények fenntartójuk 2021-ben alapított elismerésére több száz pályázatot nyújtott be. A bírálók egymástól függetlenül értékelték és rangsorolták a legjobbakat. Végül tizenkét normál, illetve egy speciális tantervű tanuló vehette át a Tankerület Büszkesége Díjat, további egy tanuló különdíjat kapott a kedd délutáni ünnepségen. A szakmai bíráló bizottság tagjai: Asztalos Kata, a fiatal tehetségek támogatásáért létrejött Mathias Corvinus Collegium képviseleti vezetője, Gyurta Dániel-olimpiai bajnok, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja; Nagy Benjamin, az Eurosport kommentátora, valamint Báthoryné Dr. Licska Anikó szakmai vezető.

Hódmezővásárhely, Makó, Szentes és Csongrád járás intézményeiből egyaránt vehettek át elismerést a diákok.

A sportoló diákok legjobbjai

Gimnáziumi korosztályban sport eredményeiért Wolf Esztert, a Németh László Gimnázium és Általános iskola diákját, tanulmányi sikereiért Török Jázmin Viktóriát, a makói József Attila Gimnázium diákját, kimagasló művészeti teljesítményéért Mészáros Bencét, a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola növendékét díjazták. Általános iskolások közül a legjobbak közé választották sport kategóriában Tószegi Ferencet, a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola diákját, Szabó Viktóriát, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóját, valamint Farkas Vivient, a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulóját díjazták.

A példamutatás kiválóságai

Általános iskolás korosztály legjobbjai tanulmányi eredmények és társadalmi szerepvállalás és példamutatás terén: Pap Diána Flóra, szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola; Gyerkó Anna, szentesi Koszta József Általános Iskola, Soós Johanna, hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola; Varró Boglárka, hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Földesi Dóra, a vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola.

A Mathias Corvinus Collegium díját kapta Hekkel Zita a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanulója.

Tankerület Büszkesége különdíjat kapott: Bácskai Kornél, a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény végzős tanulója