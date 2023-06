Az ártatlan irodalombarát könyvárba járó szerzet valószínűleg annyira nem lepődött még meg, mint pénteken a Somogyi Könyvtárban. Az épület előtt ugyanis rendőrautó, mentő, és még egy tűzoltókocsi is parkolt, de ha ez nem lett volna elég, a könyvtár egyik olvasótermében egy németjuhász kutya keresett kábítószert, meg fogott el rossz embereket játszó rendőröket. Az egész persze csak játék volt, akik naponta vigyáznak a biztonságunkra, vagy éppen megmentenek, ha bajba kerülünk, közösen mutatták meg a gyerekeknek, hogy hogy is telik a napi munkájuk. A rendezvény neve Kéklámpás juniális volt, és eredetileg a Dugonics téren tartották volna pénteken délelőtt, de az esős idő miatt végül bevitték a rendezvény a Somogyi Könyvtárba, ahol egyébként rengeteg gyerek volt kíváncsi a bemutatókra és az ismeretterjesztő előadásokra. Beszéltünk több rendőrrel, a Hangai Józseffel a Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet szóvivőjével, Molnár Krisztinával a katasztrófavédelem, és Pere Csabával, a rendőrség szóvivőjével is és mindannyian azt mondták, hogy azért fontos a rendezvény, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a veszélyekre, és, hogy így senkinek se essen baja a szünidőben.