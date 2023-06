– Máshogyan viselkednek, mint a hagyományos anyagok. Olyan különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek nem fordulnak elő a természetben. Ezeket a tulajdonságokat az anyag geometriai szerkezete hordozza magában. Ha meghúzunk egy gumit, az keskenyebb lesz, ha azonban egy metaanyagból készült szövetet húzunk, akkor annak nem feltétlenül csökken a keresztmetszete, hanem lehet, hogy nő – magyarázta az SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének egyetemi tanára

De ez csak egy példa arra, hogy miért érdekesek a metaanyagok, amelyek akár az olajfoltok ártalmatlanítására is alkalmasak lehetnek. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) beszámolója szerint ugyanis a metaanyagok bizonyos komponenseket felvesznek a folyadékban, másokat pedig leadhatnak. Nanostruktúra kutatás több mint 25 éve zajlik az SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken, melynek munkatársai az indai egyetemmel közösen is végeztek fejlesztéseket.

– A metaanyagoknak komoly jelentőségük lehet az iparban, például az energiatárolás területén. Egyes akkumulátorok „lelke”, az úgynevezett AGM üvegszálas szivacsmembrán tervezéséhez is felhasználható az a tudás, amelyet a közös projektben is fejlesztettünk – mutatott rá Kukovecz Ákos.

A szegedi és indiai kutatók egyes N95 légzőmaszkok újra felhasználhatóságát is vizsgálták. De újrahasznosítani csakis akkor lehet biztonságosan, ha a maszkok belső szálszerkezete nem sérül a dekontamináció során. A szakemberek többféle regenerálási lehetőséget is megvizsgálva arra jutottak, hogy még a szabad szemmel sértetlennek látszó maszkoknak is sérülhet a szerkezete, ezért az UV-fénnyel történő besugárzást találták a legkevésbé szerkezetroncsoló hatásúnak ismételt regeneráló kezelésekben.