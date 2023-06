Kulturális tevékenysége elismeréseként Nagymágocs Nagyközségért kitüntetésben részesült Dobóczki Józsefné és Détár Alíz, pedagógiai tevékenységéért Mihály Jánosné.

Dobóczki Józsefné női szabóként dolgozott, majd az 1990-es évek kezdetén megszületett benne az elhatározás, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni. A helyi óvodában gyermekfelügyelőként kezdett dolgozni, majd a diploma megszerzése után óvónőként folytatta pályafutását. A könyvek és a könyvtár iránti szeretete a nevelőotthoni munkája során érlelődött meg. A nagymágocsi könyvtárban dolgozott, újabb diplomát szerzett, majd a szentesi gyermekkönyvtár munkatársa lett. Nyugdíjba vonulása után újból a nagymágocsi könyvtárban kezdett dolgozni, 3 éve pedig a művelődési ház vezetője.

Détár Alíz hosszú évekig vett részt a Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú Egyesület munkájában. Fotó: Kovács Erika

Détár Alíz 2017-ben érettségizett, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi mesterképzésére nyert felvételt, 2022-ben a doktori címet is ott szerezte. Egyetemi évei alatt több kiváló eredményt ért el, például a Tudományos Diákköri Konferencia állami- és jogtudományi szekciójában első lett. Jelenleg Budapesten, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jogi- és adatvédelmi főosztályán dolgozik. Hosszú évekig részt vett a Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú Egyesület munkájában, községi programok szervezésében.

Mihály Jánosné 21 évig vezette az óvodát, nevéhez fűződik a bölcsőde megnyitása is. Fotó: Kovács Erika

Mihály Jánosné középiskolai tanulmányai után a szentesi kórházban dolgozott, 1973-tól pedig a nagymágocsi óvodában helyezkedett el, amelynek nyugdíjazásáig munkatársa volt. 1976-ban szerzett óvónői diplomát. Generációk óvó nénije volt. Folyamatosan képezte magát, többek között óvodavezetői kurzuson is részt vett, 1987-től 2008-ig, 21 éven át óvodavezetőként tevékenykedett. Kollégáival ő kezdeményezte az első óvodabált, amely azóta is kiemelkedő programja a községnek. Nevéhez fűződik a bölcsőde kialakítása, megnyitása is. Három ciklusban önkormányzati képviselő volt, a szociális bizottság elnökének is megválasztották. 2012-ben vonult nyugdíjba.

A díjakat Szebellédi Endre polgármester adta át.