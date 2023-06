A városból 1944-ben Auschwitzba elhurcolt áldozatokra emlékeztek a csongrádi zsidó temetőben. Az időjárás nem volt épp a legszebb, de ez akár lehetett szimbolikus is: – Az örökkévaló is idefigyel, siratja a mártírokat – utalt a szakadó esőre az eseményen Murányi László. Emlékező beszédében felidézte a csongrádi zsidóság történetét, kitérve arra is, hogy mások mellett a későbbi híres újságíró és lapkiadó, Pulitzer József nagymamája, Schwáb Rozália is a városban nevelkedett.

A mártírok emléke előtt Róna Tamás főrabbi, Országos Rabbitestület elnöke és Rosenfeld Dániel Imre főkántor tisztelgett a csongrádi izraelita temető és emlékhelyen.

Fejet hajtani jöttünk ide és emlékezni arra, hogy volt egy kor, amikor az emberi élet nem számított: nő, férfi, idős vagy gyermek, mindenkit elvittek – idézte meg a történelem legsötétebb korszakát Róna Tamás főrabbi. – Akik visszajöttek, azok a karjukon lettek megbélyegezve, mi pedig a szívünkön hordozzuk ezeket a számokat

– tette hozzá az Országos Rabbitestület elnöke.