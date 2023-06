Alapvetően jó hír, hogy elkezdődött a villamospálya felújítása a Tisza Lajos körúton, nyilván ráfér. A munka viszont forgalomkorlátozásokkal is jár. Az eddig is nagy forgalmú útra most ráterelik az eddig a villamossíneken közlekedő trolikat és buszokat, ráadásul villamospótlók is járnak majd. Így el lehet képzelni, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalomban az eddigieknél is nagyobb káosz lesz.