A múlt szombaton motoros közlekedésbiztonsági napot szervezett a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság. A rendezvényen részt vett Soós László, a Maros-Csongrádi tájegység fővadásza is. Nem véletlenül. Az elmúlt hetekben már több olyan motoros baleset is történt, amit állatok okoztak. A fővadászt arról kérdeztük, mit tehetnek a közlekedők, hogy a hasonló eseteket elkerüljék. A fővadász arról is beszélt, mennyire hasznos a vadsíp a vadak elriasztásában.