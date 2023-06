Német Ferenc, a Személy, - Vagyonvédelmi és Magányomozói Szakmai kamara alelnöke volt a Délmagyar podcast vendége, akivel egyebek mellett arról is beszélgettünk, hogy megbecsülik-e Magyarországon a biztonsági őröket. De az is kiderül, hogy milyen képzésen kell részt vennie azoknak, akik ebben a szakmában szeretnének dolgozni, és az is, hogy tulajdonképpen mire van joga egy biztonsági őrnek, ha valamilyen bűncselekménnyel találkozik. Az például biztos, hogy az emberek táskájába nem nézhetnek bele, viszont a rendőrök érkezéséig visszatarthatják azt,, aki valamit el akart lopni egy áruházból, vagy éppen verekedett egy szórakozóhelyen.