Az Ünnepi Könyvhét alkalmából több napot is Szegeden töltött Nagy Bandó András író, humorista, és ahogy ő magát most definiálja, népművelő. Ellátogatott szerkesztőségünkbe is egy podcast beszélgetésre.

A kissé melankolikusra sikerült adásban sokat beszélt az elmúlásról és arról, miért készült tudatosan arra, hogy még életében lezárja életművét. De szó esett arról is, miért érzi néha kínosan magát, hogy 76 évesen még mindig pocak nélkül, épkézláb gondolatokkal éli mindennapjait és mit tesz ezért. Illetve azt is elárulta, van-e esély arra, hogy élete utolsó szakaszát ismét ott töltse, ahonnan pályája elindult, és amely városnak köszönheti, hogy az lett, ami: Szegeden.