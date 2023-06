Ezernél is több esethez riasztották hét nap alatt a vármegye mentőit, akiknek egyre több balesethez kell vonulniuk. Az elmúlt egy hét eseményeit összegeztük Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársával. A beszélgetés során kitértünk arra is, hogy mi a teendő akkor, ha a szemünk láttára történik motoros baleset, valamint a mentőtiszt elárulta azt is, hogy mennyire gyakoriak az olyan bejelentések, mint amilyen a napokban történt, amikor is egy 16 éves lány újraélesztéséhez kért segítséget egy férfi, akiről kiderült, hogy valótlan bejelentést tett. Mindemellett pedig arról a 19 új gépjárműről is szót ejtettünk, amelyekkel a múlt héten gyarapodott az OMSZ.