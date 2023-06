Kukoricacímerezés, paradicsomszedés, áru-összekészítés, pénztárosi meló, csomagolás, raktárosi feladatok, hostesskedés, és még sorolhatnánk, mennyiféle nyári munkát hirdetnek a diákszövetkezetek. Bár a MELÓ-DIÁK által kínált munkák többsége egész évben elérhető a tanulók számára, vannak kifejezetten rendezvényhez vagy szezonhoz kapcsolódóan meghirdetett állások, ilyenek például a mezőgazdasági munkák, tájékoztatott Zsilka László, a MELÓ-DIÁK Alföld Iskolaszövetkezet marketingigazgatója.

A legnépszerűbbek

Az a tapasztalata, hogy minden diák a saját szempontja alapján választja ki a számára megfelelő diákmunkát. Persze vannak slágermunkák is, amelyekre folyamatos túljelentkezés van.

Az érdeklődőknek azt javasoljuk, hogy olyan munkát válasszanak, ami passzol az életvitelükhöz vagy a kitűzött céljaikhoz. Például aki a nyári szünet alatt minél több pénzt szeretne keresni, annak a mezőgazdasági munka lehet megfelelő, hiszen ott bruttó 1500-1700 forintos órabérért dolgozhat, ami 25 év alatt nettó bért jelent. Ha a diák hosszú távú és rugalmas lehetőséget keres, választhatja a call centeres diákmunkát is, ami ráadásul teljesen home office

– magyarázta Zsilka László.

Szervezett keretek

Diákszövetkezeten keresztül a tanulók sokkal kedvezőbb adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát, így a bruttó-nettó különbség is jóval kisebb. Sőt, a jelenlegi szabályozások értelmében a legtöbb diáknál nincs is különbség, hiszen minden 25 év alatti munkavállalót (beleértve a diákmunkásokat is) szja-mentesség illet meg. Mivel diákmunka esetén a bruttó-nettó között csak a 15 százalék szja érvényes, emiatt a 25 év alatti diákoknál a bruttó bér valójában nettó. Még nyári munkánál is ritka, hogy csak pár hétig fogadják a diákokat, a legtöbb nyári meló 2-3 hónapig pörög, azok a munkák pedig, amelyek egész évben várják a diákokat, adott esetben évekig fix munkalehetőséget garantálnak.

Munkavállalási feltételek

18 éves korig nappali tagozatos jogviszony és szülői engedély is szükséges a munkavállaláshoz. A diákok 15 éves kortól már az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben is vállalhatnak munkát, 16 éves kortól iskolaidőben is dolgozhatnak, 18 éves kortól viszont már elegendő a nappali tagozatos aktív, vagy passzív jogviszonyt igazoló dokumentum, és a hallgató bárhol, bármikor, bármilyen munkakörben dolgozhat.