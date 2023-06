A vakáció második hete is izgalmasan indult Ásotthalmon annak a közel 35 kisgyermeknek a számára, akik a Viking Korisuli görkorcsolya táborába iratkoztak be. A táborban intenzív korizással, gyakorlással, edzéssel és játékkal telik a nap. Lavner Endre, a tábor vezetője rengeteg meglepetéssel készült a hétre, még egy hatalmas trambulint is hozott a táborozóknak.