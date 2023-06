Sok mindent láttunk már a Cserepes sor környékén, de most igazi csoda történt: eltűnt egy komplett traffibox. Tudják, ezek azok a vasdobozok, amikbe beletehetik a rendőrök a traffipaxokat. A városban már több is van belőlük.Korábban úgy gondolták, hogy a Móravárosi körút Cserepes sori részéhez is raknak egyet. Azonban egy kollégám vette észre a napokban, hogy az egyébként nem kicsi vasdoboz állványostul, mindenestül eltűnt a betontalapzatról. Mindössze egy kiálló műanyag cső emlékeztet arra, hogy ott valaha volt bármi is.

Ez egyébként azért is érdekes, mert nemrég derült ki, hogy szigorítják a sebességmérést. Maga a rendőrség is megírta, hogy májustól akár 1 kilométer/óra mért sebességtúllépés is szankcionálható. Ha a járművezetőt sebességtúllépés miatt megállítják, az intézkedő rendőr dönti el, hogy helyszíni bírságot alkalmaz, vagy szabálysértési feljelentést tesz. De „ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy a figyelmeztetés is kiváltja a járművezetőnél a kellő hatást, akkor ezt is alkalmazhatja”. Ez sem rossz, de amúgy tényleg érdemes szabályosan közlekedni. Mondjuk én könnyen beszélek, jogosítvány nélkül...