Különös bejegyzés borzolta a kedélyeket a napokban egy Makóhoz köthető közösségi oldalon: valaki leírta, hogy idős édesanyjához becsengetett egy csapat ismeretlen sötétedés körül azzal az ürüggyel, hogy keresnek valakit abban a házban. Az asszony elküldte a társaságot, hozzátartozói pedig mostantól jobban figyelnek a biztonságára. A sztorit azért tették közzé, hogy figyelmeztessenek mindenkit: legyenek óvatosak, különösen a védtelen, egyedül élő idősekre vigyázzanak.

A történet lehetne egyszeri, jó szándékú, véletlen eset is, csakhogy a bejegyzés alatti hozzászólásokban többen beszámoltak hasonlóakról a város legkülönbözőbb pontjairól. Közös bennük az, hogy mindig időseket keresett fel a társaság. A hozzászólók némelyike arról is beszámolt, hogy a történtek után biztonsági óvintézkedéseket tett: térfigyelő kamerát szerelt fel, illetve megkérte a szomszédokat, legyenek a szokásosnál is nagyobb figyelemmel egymás iránt. Voltak, akik azt is hozzátették, ha náluk jelentkeznének a gyanús alakok, gondoskodnának róla, hogy elvegyék a kedvüket a hasonló akcióktól.

Arról egyik hozzászóló sem írt, hogy a hatóságokhoz fordult volna – igaz, a bejelentéssel nem is nagyon tudtak volna mit kezdeni, hiszen becsengetni, érdeklődni valahol nem feltétlenül utal rossz szándékra. Az óvatosság azonban – ezt már mi tesszük hozzá – tényleg nem árt.