Az útfejlesztés, amiről szó van, Szeged legnagyobb lakóövezetét, a Vértót és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpontot összekapcsoló új, 3,9 kilométeres út. A munkások csaknem 2900 méteren újítanak fel utakat, de lesznek új körforgalmak, egy gyűjtőút és egy kerékpárút is. Mivel a buszmenetrend és az útvonal is változik, szükség lesz új buszmegállókra is, és ezek mellett hármat fel is újítanak.

Ha minden jól halad, 164 közvilágítási oszlopot és 248 lámpatestet is telepítenek.