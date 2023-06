Huszonhét évvel ezelőtt, 1996-ban jegyezték be az egyesületek sorába a hódmezővásárhelyi Ötlet Club 13-at, ami onnan kapta a nevét, hogy május 13-án 13 ember döntött az alapításról és a székhelyük is egy bizonyos utca 13. szám alatt található. Az Ötlet Club elnöke és motorja Nagy Zoltán, aki 1999 óta szervez itthon és külföldön olyan kiállításokat, ahol a feltalálók és újítók is bemutatkozhatnak. Magyar feltalálókkal ő is rendszeres vendége hasonló külföldi megmozdulásoknak.

A vendégeket Nagy Zoltán, az Ötlet Club 13 elnöke köszöntötte.

A vasárnapig nyitva tartó rendezvény védnöke Hegedűs Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja.

Vannak közöttünk különleges emberek, akik másképp látják a világot, mint mi, átlagemberek. Ennek a más látásmódnak köszönhetően ők olyan dolgokat is kitalálnak, ami sokunknak eszünkbe sem jutna. Ők azok, akik újítanak, feltalálnak és ezzel előrébb viszik, gazdagabbá teszik a világunkat. Nagyon örülök, hogy sokan közülük eljöttek Hódmezővásárhelyre

– mondta Hegedűs Zoltán, hangsúlyozva, hogy a feltalálóknak, újítóknak, alkotóknak is szükségük van arra, hogy megmutathassák a kutatásuk, munkájuk eredményét. Ezért is fontosak a vásárhelyihez hasonló kiállítások, összejövetelek. Hegedűs Zoltánt egyébként az Ötlet Club 13 bronz emlékplakettel tüntette ki, amit Nagy Zoltán adott át.

Nagy Zoltán lapunknak elmondta, a kiállítás nemzetközi. Több találmány a mezőgazdasághoz kapcsolódik.

A kiállításon találkoztunk a hódmezővásárhelyi Török Gyulával, aki nyugdíjas műszerész. A férfi egy működő gőzhajó modellt épített. Mártélyon csónakból már többször is vízre engedte.

Úgy vélem, nem szabad elfelejtkeznünk a régi jó technológiákról sem. Jó lenne, ha a gyerekek is minél többen megtekintenék, hogy a valóságban is lássák, miről tanultak fizika órán

– mondta Török Gyula.

A budapesti Poczók Lajos konstrukciós logikai játékot fejlesztett ki, amelyeket szabadalmaztatott is.

Ezek a dobozok tulajdonképpen egy mértani sorozatot képeznek. Ezek segítségével fejleszteni lehet a diákok térgeometriai készséget és logikáját, de a dobozaim szemléltető eszközként is nagyon hatásosak és vonzók lehetnek

– mondta lapunknak.