A nap során tánc-, judo-, rendőrségi- és íjászbemutatókat is tartottak, volt sok-sok finomság, körbe lehetett utazni limuzinnal Dorozsmát, szebbnél szebb dolgokat lehetett vásárolni a dorozsmai kézműveseknél, miközben véradáson és egészségügyi szűréseken lehetett résztvenni. Díjazták azt a személyt is, aki az elmúlt 20 évben példaértékű munkát végzett az édesapákért, valamint az alapítvány munkájában is tevékeny részt vállalt. Ő Gombos Attila. Mindemellett pedig az igen nehéz körülmények között élő Magyar Kinga lokálpatrióta, híres bokszoló számára óriási meglepetéssel készültek. Korábban az alapítvány finanszírozta a jogosítványának megszerzését, most pedig egy felmatricázott autót ajándékoztak neki.