A fiatalok szerint a folyamatos csökkenés ellen még lehetne mit tenni. Szerintük ilyen az oktatás, úgy látják, ideje lenne már, hogy magyar nyelven is tanulhassanak, valamint a felsőoktatás kapcsán is jobb lehetőségeket kellene biztosítani, hogy ne akarjon külföldre menni tanulni az ifjúság, amelynek jelentős része a diplomaszerzés után nem is tér vissza. Vannak azonban pozitív tapasztalataik is, több olyan személyről is tudnak, akik folyton keresik a lehetőséget arra, hogy hazatérjenek és újra otthonra találjanak a Vajdaságban, és vannak olyanok is, akiknek már ez sikerült, mert rájöttek, bár lehet, hogy külföldön jobb béreket kínálnak, de megélni nehezebb ott számukra.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy egyre több magyarországi cég jelenik meg Szerbiában és új munkahelyeket teremtenek ott. Interjúalanyaink szerint azonban a bérezést illetően a legtöbb fiatal könnyen tesz összehasonlítást más országokkal, ráadásul attól sem riadnak meg, ha más országba kell menni, más nyelvet kell beszélni, hiszen ők már eleve így nőttek fel, körülöttük a legtöbben nem az ő anyanyelvüket beszélik. Ezért fontos, hogy az oda települő vállalatok jobb fizetést kínáljanak.

