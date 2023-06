Felújították az irattárat, kocsiszínt építettek a polgármesteri hivatal udvarában és új burkolatot kapott a Radnai utca Üllésen. Mindezt a Magyar Falu Programban sikerült egyszerre megvalósítania az önkormányzatnak. Csütörtökön ünnepélyes szalagátvágást tartottak az elkészült beruházásoknál, az eseményen jelen volt Gyopáros Alpár, a Magyar Falu Program kormánybiztosa is. Arról számolt be, hogy 4 évvel ezelőtt, a program indulásakor célként tűzték ki a demográfiai fordulat végrehajtását a kistelepüléseken, ahol évtizedekre visszamenően csökkenő lakosságszám volt megfigyelhető.

Jelezte, jó úton járnak, hiszen 2500 településből 1300 esetében már sikerült elérni a célt, folyamatosan emelkedik a lakosságszám. Közölte, Üllés is ilyen község, hiszen 20 évvel ezelőtt valamivel több mint 3200-an lakták, majd 2010 környékére jócskán 3000 alá csökken a lélekszám, most pedig a legfrissebb adatok szerint újra 3200 körül élnek itt. Kiemelte, a program jó eszköz, Üllés pedig jól használja azt, ennek pedig látható eredményei vannak.

Lakhely és úti cél is

A település polgármestere, Nagy Attila a szalagátvágás előtt köszönetét fejezte ki a támogatásokért a kormánynak, majd kitért arra, hogy Üllést sokan választják úti célként, hiszen kormányablak és takarék is működik a településen, éppen ezért szükségessé vált a Radnai utca fejlesztése, valamint a parkolók építése is, de nemcsak az utcákban, hanem azok között is. Így született meg a kocsiszín terve.

A településvezető reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy a program a jövőben is folytatódik, ahogyan a falusi csok és a további otthonteremtő támogatások is elérhetőek maradnak, hiszen ezek is jelentősen hozzájárultak a lakosságszám növekedéséhez.

Több mint 3,2 milliárd

A beruházásokat Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is megtekintette, aki lapunknak arról beszélt, hogy Üllésen már tucatnyi fejlesztést adtak át, ez pedig bizonyítja azt, hogy a kormány gondol a vidékre, és a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is elkötelezett a kistelepülések támogatása mellett.