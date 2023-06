Otthonom Mindszent néven hirdetett fotópályázatot Mindszent önkormányzata. A felhívás azonban az összes olyan település lakójának szól, amelynek nevében szerepel a Mindszent szó. Olyan fotókat várnak, amelyek bemutatják az ilyen települések épített örökségét, természeti és kulturális értékeit. A pályázatra bármilyen fotós technikával készített képek beadhatóak. Egy pályázó legfeljebb három képet küldhet, amelyek az Otthonom Mindszent témához kapcsolódnak. A képek lehetnek színesek, fekete-fehérek, készülhetnek digitálisan, vagy analóg módon, csak az a fontos, hogy saját fotók legyenek.

A beküldési határidó június 10-e. A felvételeket digitálisan a kellermndszentvgmail.com emailcímere kell beküldeni. Az email tárgyába be kell írni, hogy Otthonom Mindszent fotópályázat, és a kép készítőjének a nevét is fel kell itt tüntetni. A papírképeket a 6630, Mindszent, Szabadság tér 37. címre kell beküldeni. A fotók hátulján fel kell tüntetni az alkotó nevét és a kép címét is.

Az első helyett 30 ezer, a második 20 ezer, a harmadik pedig 10 ezer forint értékű utalványt kap.

A pályázattal kapcsolatos további részleteket a mindszenti önkormányzat honlapján találják.