Sajnos a városban, de azon kívül, például a töltésen is láttam már kidobott elektronikai hulladékot. Úgy látszik, vannak, akiket nem érdekel, hogy szennyezik a környezetet, rontják a városképet

– mondta Kalász Zoltán, aki egy régi, eddig a padláson tárolt számítógépet adott le a városgazdálkodás Aradi utcai telepén hétfőn délelőtt. Mint fogalmazott, örül, hogy most újra van erre lehetőség, és szerinte sűrűbben kellene ilyen akciókat megszervezni. Az elsők egyike volt, aki az önkormányzat felhívására behozta a feleslegessé vált híradástechnikai eszközt.

Fotó: Szabó Imre

Mint korábban beharangoztuk, Makón most indult az elektronikai hulladékok legújabb gyűjtése. Csermák Szilvia, a város zöld programjának tanácsnoka elmondta, a már hasznavehetetlen berendezéseket csütörtökig, reggel 7 és délután 3 óra között lehet a gyűjtőpontra beszállítani. Az Aradi utcai telepen csak egész eszközt vesznek át, bontottakat, alkatrészeket nem. Az is fontos kitétel, hogy egy ember legfeljebb 25 kilogrammnyi e-hulladékot hozhat be.

Régóta terveztük ezt az akciót. Nem könnyű megszervezni, mert az erre vonatkozó jogszabályi környezet meglehetősen bonyolult

– tette hozzá.

Fotó: Szabó Imre

A kihelyezett konténerbe érkezésünkig, mint láttuk, többek között régi telefon, porszívó, kávéfőző, hajszárító és hálózati elosztó került. Kiderült ugyanakkor az is, hogy a képcsöves tévét például nem veszik át, és a veszélyes hulladékokra sem tartanak igényt. A nagy érdeklődést látva az önkormányzati tanácsnok elmondta: a jövőben terveznek hasonló gyűjtőakciókat. Olyat is, amelynek révén más típusú hulladékoktól is legálisan szabadulhatnak meg a makóiak.