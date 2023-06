Bulinap van nekem

– foglalta össze, amikor azt kérdeztük tőle, miért jött össze ez a sok ember a Kastélykertben. Leginkább a kutyás bemutató keltette fel az érdeklődését, de főleg édesanyja közelében nézelődött. Mint megtudtuk, azt nem nagyon kedveli, ha az érdeklődés középpontjába kerül.

Édesanyja, Andruk Edit lapunknak elmesélte, csak pozitív élményeik vannak a spanyol kórházról.

Az első napon az orvos 40 percig vizsgálta. Másnap, a műtét alatt is nagy gondot fordítottak arra, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket, és azóta is napi kapcsolatban vagyunk a doktor úrral. Minden nap küldünk neki fotókat Kristóf szeméről és hétfőn lesz egy videós konzultáció is

– sorolta. Kristóf egyébként még nem tud pislogni, aludnia is nyitott szemmel kell. Hogy ne száradjon ki a szeme, 3 óránként kenik. Olyan készítményeket írtak fel ehhez, amelyeket Magyarországon nem is lehet kapni, most kell új adagot rendelniük belőle az internetről.

Tornáztatja a szemét, 2 hét és 2 hónap között lesz az az idő, amikor már újra be tudja majd csukni. A szemhéja viszont már rendben van és fél év múlva ugyanolyan párhuzamos tekintete lesz, mint az egészséges társainak

– beszélt a kilátásokról az édesanya.

A lényeg azonban, hogy Kristóf jól lát és nincsenek is fájdalmai, napszemüvege pedig kifejezetten menő megjelenést kölcsönöz neki. A sándorfalvi rendezvény célja az volt, hogy a család további kiadásaira gyűjtsenek. A helyi asszonyok által sütött süteményekből jótékonysági sütivásárt tartottak, de lehetett zsíros kenyeret is vásárolni adományokért. A futóverseny nevezési díja is tetszőleges adomány volt. A több mint 3 kilométeres távot futva, vagy bármilyen saját hajtású járművel meg lehetett tenni. Kristóf édesapja, Krisztián például rollerezett, de utólag bevallotta, ez rossz ötletnek bizonyult.

Még a futókat se tudtam leelőzni

– mosolygott. Táborosi Mihály ugyanakkor teljes tűzoltó felszerelésben futott, nagyjából 25 kilónyi plusz súllyal.

Példát szerettem volna mutatni, hogy így is lehet

– magyarázta döntését.

A gyerekeket kézműveskedés, csillámtetkó, íjászat, motorok, rendőr- és tűzoltóautó, sőt rabszállító is várta. Ezeken felül buborékparti is volt, a játékos hétpróbán pedig Nagy Péter olimpikon súlyemelő versenyeztette őket. – Nekem is van kisgyermekem, nem is volt kérdés, hogy jövök – mondta lapunknak. A rendezvényen végül csaknem 700 ezer forint gyűlt össze. A gyűjtés a héten tovább folytatódik a STAMI pénteki jótékonysági koncertjével.