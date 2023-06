Hódmezővásárhely külterületén jelenleg is dolgoznak a Démász szakemberei az áramszolgáltatás helyreállításán. A város belterületén mostanra sikerült elhárítani az üzemzavart, amit a városra lecsapó vihar okozott.

Mint lapunk is megírta, a péntek esti vihar Hódmezővásárhely több pontján is kárt okozott az elektromos hálózatban. Voltak olyan utcák, ahol több mint 25 órán keresztül nem volt áram. A vásárhelyiek nem tudtak világítani, nem üzemeltek az elektromos berendezéseik, attól féltek, hogy a fagyasztójuk is leenged és kárba veszik a tartalma. Hogy mennyi lakossági kár keletkezett az áramkimaradás miatt, még nem lehet tudni.

A történtek kapcsán megkérdeztük az MVM sajtószolgálatát, helyreállt-e már mindenhol a szolgáltatás.

A péntek esti viharkárok helyreállításán folyamatosan, éjjel-nappal dolgoznak kollégáink az MVM Démász Áramhálózati Kft. ellátási területén. Hódmezővásárhelyen a több ügyfelet is érintő, csoportos hálózati üzemzavarokat megszüntették szakembereink, azonban a város külterületén még folyamatban lévő hálózati helyreállítási munkán jelenleg is dolgoznak. Az egyedi – egy-egy ügyfelet érintő – hibabejelentések feldolgozása az ügyfélbejelentések alapján folyamatosan történik, amelyek mértéke jelenleg napi normál szintű. Ezúton is köszönjük ügyfeleink megértő türelmét!

– közölte a szolgáltató.