Emlékezetes, a múlt évben a rezsiválság miatt sokáig nem volt biztos, hogy lesz tanévkezdési utalvány Makón, a takarékossági intézkedések egyikeként ezt a támogatási formát is felfüggesztették átmenetileg. A nyár végére derült ki, hogy erre mégis maradt pénz, ezért a képviselő-testület végül az augusztusi ülésen határozott a támogatásról. Mint akkoriban beszámoltunk róla, a képviselők úgy döntöttek, minden érintett gyerek 10 ezer forint értékű Edenred utalványt kapott. Ez összesen 16 millió forintos kiadást jelentett a városnak. Az utalványokat szeptember 15-éig az iskolákhoz juttatták el, onnan kapták meg a szülők, és nagyjából 30 üzletben lehetett ezeket beváltani – nem csak tanszerre, de például sportszerre vagy élelmiszerre is. Ez akkor 1531 nebulót érintett.

Az idei tanévkezdéshez már időben, a szerdai ülésen meghozhatja a szükséges határozatot a képviselő-testület, így már augusztusban részesülhet mindenki a juttatásból. Az előterjesztésben az olvasható, hogy a város költségvetéséből összesen 24 millió forintot utalnak át a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány számára a tanévkezdési utalványok biztosítása céljából. A támogatást az érintettek – minden olyan makói általános iskolás diák, aki helyi intézményben tanul – most is utalványok formájában kaphatja meg. Ha megszavazzák, akkor ezek összege fejenként 15 ezer forint lesz, azaz 5 ezer forinttal több, mint tavaly.

Az előterjesztésben ugyan nincs benne, de az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy egyedi elbírálás alapján, külön kérelemre azok a makói általános iskolások is részesülhettek az utalványból, akik valamilyen speciális okból tanulnak nem helyi általános iskolában. Ez alighanem most is így lesz.

Az ülés – amelyen napirendre kerül a tanévkezdési támogatás ügye – szerdán reggel 9 órakor kezdődik a makói városházán.