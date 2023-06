Rengeteg élményt és emléket őrzök az egyszerre rettenetes és fantasztikus kilencvenes évekből, de speciel a fiúbandák életének alakulása, tündöklésük és bukásuk nem hagyott túl mély nyomot bennem. Az alap persze megvolt, a Backstreet Boys meg a Take That, de hogy a fiúk mit csináltak azóta, hogy kiöregedtek a tinilányok munkakörileg kötelező sikoltoztatásából, arról már halvány sejtelmem sem volt. Erre jön velem szembe a hír, hogy az ex-Take That-es Howard Donald transzfób meg homofób, mert – most tessenek megkapaszkodni – lájkolt egy olyan bejegyzést, miszerint „A nőknek nincs pénisze, a férfiaknak nincs vaginája, a nem bináris kategória pedig egy nonszensz. Emellett a gyerekek nemátalakítása felér a bántalmazással.” És ha valaki ugyanezt gondolja, akkor ő is transzfób meg homofób? Én meg azt hittem, hogy normális. Egyébként a témában a magyar kormány is megkapta a magáét: az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése értelmében Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy nem biztosítja a transz emberek számára a nem- és névváltoztatás lehetőségét, így súlyosan sérülnek a transz emberek alapvető jogai. Persze csak mi vagyunk ilyen elmaradott mucsai parasztok, a haladár németek bezzeg tudják, mi a dörgés: ott eltörölnék a nemváltás előtti eddig kötelező pszichiátriai és orvosi vizsgálatot is. Van még hova fejlődnünk, lássuk be. Ellenben nem hódolnak ám be minden őrületnek ott sem, van, amit határozottan elutasítanak Európa fejlettebb felében. A nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét célzó Minority SafePacket például az Európai Bizottság után az Európai Unió Törvényszéke is simán elkaszálta. De legalább ismét megtanultuk, mik az igazán fontos dolgok.